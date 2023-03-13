У 40 років помер колишній воротар "Шахтаря": він грав за збірну на Євро

Останні роки Андрій Лазарчук працював тренером воротарів

Нещодавно ми писали про смерть колишнього гравця київського "Динамо", тепер прийшла новина, що помер колишній воротар донецького "Шахтаря".

У віці 40 років помер Андрій Лазарчук, пише сайт "Кривбасу". Про причини смерті не повідомляється.

Лазарчук народився 1982 року, розпочинав професійну кар’єру у криворізькому "Кривбасі", грав у вищому дивізіоні чемпіонату України.

Взимку 2002 року підписав контракт із донецьким "Шахтарем", але за основну команду "гірників" так і не зіграв, виступаючи за "Шахтар-2" та "Шахтар-3" у нижчих лігах.

Потім грав за харківський "Геліос" та сімферопольський "ІгроСервіс". Ще трохи виступав у аматорському футболі.

Андрій Лазарчук виступав у складі юнацької збірної України на Євро-2001. Воротар провів на турнірі два матчі на груповому етапі, у плей-офф наша команда не пробилася.

Завершив кар’єру футболіста у 2009 році. Працював тренером воротарів у "Кривбасі", "Кристалі", "Миколаєві".

Раніше ми писали, що помер футболіст, чий рекорд не може побити 65 років. "Телеграф" також повідомляв, що під потяг потрапив відомий іспанський футболіст.