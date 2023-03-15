"Фейеноорд" - "Шахтер": где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы

Донецкий клуб попытается выйти в четвертьфинал еврокубка

В четверг, 16 марта, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 против роттердамского "Фейеноорда". Накануне украинский клуб сыграл вничью с нидерландцами — 1:1. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Фейеноорд" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине ответный матч покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Второй матч второго раунда плей-офф ЛЕ "Фейеноорд" — "Шахтер" состоится в Роттердаме на стадионе "Де Кейп", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" можно будет ознакомиться с видео голов и лучшими моментами встречи. Добавим, что в следующий раунд еврокубка выйдет победитель второго матча, ведь первая игра завершилась вничью.

Ранее сообщалось, что в возрасте 40 лет умер бывший вратарь "Шахтера".

Напомним, суперкомпьютер считает, что у Горняков практически нет шансов на победу в текущем розыгрыше Лиги Европы. К слову, на сборах в Турции игрок дончан и сборной Украины Даниил Сикан избил россиянина.