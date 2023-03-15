"Феєнорд" — "Шахтар": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги Європи

Донецький клуб спробує вийти до чвертьфіналу єврокубка

У четвер, 16 березня, донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 проти роттердамського "Феєнорда". Напередодні український клуб зіграв унічию з нідерландцями — 1:1. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Феєнорд" — "Шахтар".

У прямому ефірі в Україні матч-відповідь покажуть Volia TV і "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Другий матч другого раунду плей-офф ЛЄ "Феєнорд" — "Шахтар" відбудеться в Роттердамі на стадіоні "Де Кейп", початок зустрічі — о 19:45 за київським часом. На сайті "Телеграф" можна буде ознайомитися з відео голів та найкращими моментами зустрічі. Додамо, що у наступний раунд єврокубка вийде переможець другого матчу, адже перша гра завершилася внічию.

Раніше повідомлялося, що у віці 40 років помер колишній воротар "Шахтаря".

Нагадаємо, суперкомп’ютер вважає, що Гірники практично не мають шансів на перемогу в поточному розіграші Ліги Європи. До речі, на зборах у Туреччині гравець донеччан та збірної України Данило Сікан побив росіянина.