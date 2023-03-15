"Феєнорд" — "Шахтар": букмекери практично не дають шансів Гірникам

Український клуб вважається аутсайдером у протистоянні

У четвер, 16 березня, донецький "Шахтар" зіграє гостьовий матч із нідерландським "Феєнордом" у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 2022/23. У першій зустрічі команди переможця не виявили — 1:1. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Феєнорд" — "Шахтар".

На думку букмекерів, у донеччан практично немає шансів на перемогу. Про це повідомляє Favbet.

На успіх "Шахтаря" можна зробити ставку з коефіцієнтом 6,25-6,70. Водночас тріумф нідерландців та нічия більш ймовірні – коефіцієнти 1,50-1,53 та 4,20-4,50 відповідно. Додамо, що на прохід "Феєнорда" аналітики пропонують коефіцієнт 1,24, а на подібний успіх Гірників — 4,60.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Феєнорд" — "Шахтар" (основний час)

Favbet: (перемога "Феєнорда" 1,53 — нічия 4,50 — перемога "Шахтаря" 6,70) William Hill: (1,50 — 4,20 — 6,50) Bwin: (1,50 — 4,33 — 6,25)

Гра другого раунду плей-офф ЛЄ "Феєнорд" — "Шахтар" відбудеться в Роттердамі на стадіоні "Де Кейп". Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися матч-відповідь в Україні.

Нагадаємо, помер колишній воротар донецького "Шахтаря" Андрій Лазарчук.