"Шахтер" унижен в Европе: "Фейеноорд" забил Горнякам семь голов (видео)

В ворота дончан залетало все

В четверг, 16 марта, "Фейеноорд" и "Шахтер" провели ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23.

Встреча, проходившая в Роттердаме (Нидерланды) на стадионе "Де Кейп", завершилась со счетом 7:1 в пользу "Фейеноорда". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

С первых секунд нидерландцы активно прессинговали Горняков, что вылилось в массу ошибок дончан в центре поля, а ошибки привели к пропущенным мячам. В первом тайме хозяева трижды распечатывали ворота Трубина — забивали Сантьяго Хименес и Оркун Кекчю, оформивший дубль.

Во втором тайме продолжалось шоу одной команды — Уссама Идрисси оформил дубль, а Алиреза Джаханбахш и Данило Перейра забили по голу. Под занавес встречи Кевин Келси забил гол престижа.

"Фейенорд" — "Шахтер" — 7:1.

Голы: Хименес, 9, Кекчю, 24, 38, пен, Идрисси, 49, 60, Джаханбахш, 65, Данило, 67 — Келси, 87.

Предупреждения: Бондаренко, 20, Судаков, 81.

"Фейенорд": Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57) — Виффер, Шимански (Бульяуде, 57), Кекчю — Джаханбахш, Хименес (Данило, 57), Идрисси (Пайшао, 62).

"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондар, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 64), Судаков — Зубков, Крыськив (Джурасек, 46), Бондаренко (Келси, 64) — Траоре (Сікан, 54).

Статистика матча Фейеноорд - Шахтер

Отметим, первая игра, проходившая в Польше, завершилась ничьей 1:1. Таким образом, в четвертьфинал Лиги Европы пробился именно нидерландский клуб. Донецкий "Шахтер" прощается с еврокубками. Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала ЛЕ состоится в пятницу, 17 марта, в Ньоне (Швейцария). К слову, ни одна украинская команда не сумела пройти в четвертьфинал еврокубков.

Полный видеообзор встречи:

Ранее футболист "Шахтера" Даниил Сикан впервые рассказал, как побил россиянина в Турции.

Напомним, Горняки в начале марта забили семь голов в ворота "Металлиста-1925".