"Научились семерочку глотать": Коноплянка жестко высмеял футболистов "Шахтера" в сборной Украины (видео)

Такие шутки, обычно, только вредят команде

Вингер "Краковии" и сборной Украины Евгений Коноплянка, который вернулся в национальную команду после назначения Руслана Ротаня, встретился с игроками "Шахтера" Анатолием Трубиным, Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко в расположении национальной команды.

Соответствующее видео доступно на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Евгений подошел к группе Горняков и пошутил над недавним погромом "Шахтера" в Лиге Европы от Фейеноорда (1:7).

"Ну слушайте, ну йо-ма-йо. На троих 24 года. Слежу за вами, вижу, что научились семерочку глотать", — сказал Коноплянка игрокам "Шахтера".

Напомним, уже 26 марта сборная Украины матчем с Англией стартует в отборе на чемпионат Европы-2024. Ротань объявил состав на этот поединок, англичане также поделились заявкой на игру.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру Англия — Украина в прямом эфире в Украине.

Добавим, что главная команда страны продолжила сотрудничать с испанской компанией Joma, несмотря на то, что российские клубы играют в форме данной фирмы.