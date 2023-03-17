Англия - Украина: где и когда бесплатно смотреть матч отбора на Евро-2024

Сборная Украины проведет первый матч под руководством Руслана Ротаня

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины проведет гостевой матч квалификации на чемпионат Европы против команды Англии на стадионе "Уэмбли" (Лондон). Накануне англичане объявили состав на эту игру.

В прямом эфире в Украине матч главной команды страны против Трех Львов покажет медиасервис MEGOGO, а также региональные каналы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" і и.д.). Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Instagram.

Таким образом, матч Англия — Украина можно будет посмотреть бесплатно по ТВ на региональных каналах "Суспільного", начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. MEGOGO является эксклюзивным транслятором матчей национальной команды в сети (игры будут доступны для просмотра на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная" или "Спорт"). На сайте "Телеграф" будет доступна текстовая трансляция встречи, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты игры.

Добавим, что Украина и Англия в последний раз пересекались на Евро-2020. Тогда Родоначальники футбола разгромили команду Андрея Шевченко со счетом 4:0.

Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2024 выступает в группе С вместе с командами Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. С полным расписанием матчей Желто-синих в квалификации ЧЕ-2024 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что сборную Украины временно возглавил тренер "молодежки" и ФК "Александрия" Руслан Ротань. Накануне специалист объявил состав на Англию.