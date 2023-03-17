Англія — Україна: де і коли безкоштовно дивитися матч відбору на Євро-2024

Збірна України проведе перший матч під керівництвом Руслана Ротаня

У неділю, 26 березня, збірна України проведе гостьовий матч кваліфікації на чемпіонат Європи проти команди Англії на стадіоні "Вемблі" (Лондон). Напередодні англійці оголосили склад на цю гру.

У прямому ефірі в Україні матч головної команди країни проти Трьох Львів покаже медіасервіс MEGOGO, а також регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" та ін.). Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) в Instagram.

Таким чином, матч Англія — Україна можна буде переглянути безплатно по ТБ на регіональних каналах "Суспільного", початок поєдинку — о 19:00 за київським часом. MEGOGO є ексклюзивним транслятором матчів національної команди в мережі (ігри будуть доступні для перегляду на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за підпискою "Максимальна" або "Спорт"). На сайті "Телеграф" буде доступна текстова трансляція зустрічі, під час якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти гри.

Додамо, що Україна та Англія востаннє перетиналися на Євро-2020. Тоді Родоначальники футболу розгромили команду Андрія Шевченка з рахунком 4:0.

Нагадаємо, збірна України у відборі на Євро-2024 виступає у групі С разом із командами Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти. З повним розкладом матчів Жовто-синіх у кваліфікації ЧЄ-2024 можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше повідомлялося, що збірну України тимчасово очолив тренер "молодіжки" та ФК "Олександрія" Руслан Ротань. Напередодні фахівець оголосив склад на Англію.