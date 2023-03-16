Англія оголосила склад на Україну та Італію

Леви підходять до відбору на Євро-2024 у бойовому складі

Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав склад команди на перші матчі з відбору до чемпіонату Європи 2024 року. Вже 26 березня англійці вдома зустрінуться з командою України.

Заявку тренерський штаб "Трьох левів" опублікував на офіційній сторінці збірної Англії у Twitter.

Склад збірної Англії на матчі проти Італії та України

Воротарі: Джордан Пікфорд ("Евертон"), Нік Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал")

Захисники: Бен Чілвелл, Ріс Джеймс (обидва — Челсі), Ерік Даєр ("Тоттенгем"), Марк Гуехі ("Крістал Пелас"), Гаррі Магвайр, Люк Шоу (обидва — "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз, Кайл Вокер (обидва — "Манчестер Сіті"), Кіран Тріпп'єр ("Ньюкасл")

Півзахисники: Деклан Райс ("Вест Гем"), Келвін Філліпс ("Манчестер Сіті"), Джордан Гендерсон ("Ліверпуль"), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (обидва — "Челсі"), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Джеймс Меддісон ("Лестер");

Нападники: Філ Фоден, Джек Гріліш (обидва — "Манчестер Сіті"), Гаррі Кейн ("Тоттенгем"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айван Тоні ("Брентфорд")

Збірна України за підсумками жеребкування відбору на Євро-2024 потрапила до групи C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта. За підсумками відбіркового раунду на ЧЄ проб’ються дві найкращі команди групи. Крім того, ще три учасники Євро-2024 визначаться у плей-офф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у сезоні 2022/23 Ліги Націй.

Раніше Руслан Ротань оголосив склад збірної України на матч з Англією.