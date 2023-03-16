Англия объявила состав на Украину и Италию

Львы подходят к отбору на Евро-2024 в боевом составе

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав команды на первые матчи по отбору к чемпионату Европы 2024 года. Уже 26 марта англичане дома встретятся с командой Украины.

Заявку тренерский штаб "Трех львов" опубликовал на официальной странице сборной Англии в Twitter.

Состав сборной Англии на матчи против Италии и Украины

Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал");

Защитники: Бен Чилвелл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Марк Гуэхи ("Кристалл Пелас"), Гарри Магвайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл");

Полузащитники: Деклан Райс ("Вест Хэм"), Келвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (оба — "Челси"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Джеймс Мэддисон ("Лестер");

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айван Тони ("Брентфорд").

Сборная Украины по итогам жеребьевки отбора на Евро-2024 попала в группу C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта. По итогам отборочного раунда на ЧЕ пробьются две лучшие команды группы. Кроме того, еще три участника Евро-2024 определятся в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в сезоне 2022/23 Лиги Наций.

Ранее Руслан Ротань объявил состав сборной Украины на матч с Англией.