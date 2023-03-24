Англія – Україна: онлайн-трансляція матчу

Національна команда проведе свій перший матч року

У неділю, 26 березня, збірна України гостьовим матчем з Англією розпочинає свій шлях у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 19:00 за київським часом. В іншому поєдинку квартету С зустрінуться Мальта та Італія (початок о 21:45).

Матч Англія — Україна відбудеться у Лондоні на легендарній арені "Уемблі". Це стане дев’ятою зустріччю між командами в історії та сьомою — офіційною.

Збірна України проведе свій перший офіційний поєдинок у 2023 році. Водночас англійці вже стартували у кваліфікації ЧЄ-2024, здобувши історичну перемогу над Італією (2:1). Родоначальники футболу вперше перемогли "Адзуррі" на виїзді!

Відеоогляд матчу Італія — Англія

Українці, у свою чергу, провели секретний матч проти другої команди "Брентфорда" – перемога Жовто-синіх з рахунком 2:0.

Відеоогляд матчу "Брентфорд" — Україна.

Англія та Україна провели вісім матчів один з одним, 5 з яких завершилися перемогою Трьох Левів, двічі було зафіксовано нічию і лише раз Жовто-сині тріумфували. Востаннє команди зустрічалися між собою у чвертьфіналі Євро-2020. Тоді англійці завдали нашій команді нищівної поразки з рахунком 4:0.

Де дивитись матч

У прямому ефірі в Україні матч головної команди країни проти Англії покаже медіасервіс MEGOGO, а також регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" та ін.).

Хто фаворит матчу

На думку букмекерів, наша команда є безнадійним аутсайдером зустрічі. Котирування на матч: перемога Англії – 1,34, нічия – 5,40, перемога України – 10,50.

Нагадаємо, наша команда за підсумками жеребкування відбору на Євро-2024 потрапила до групи С, де зіграє проти Англії, Італії, Мальти та Північної Македонії. З групи вийдуть лише дві найкращі команди.

Раніше повідомлялося, що до головної команди країни повернувся Євген Коноплянка, який відразу почав жартувати над молодими футболістами.