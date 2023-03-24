Мессі та Роналду обмінялися рекордами, синхронно забивши голи-красені (відео)

Футбольні генії продовжують творити історію

У перший день міжнародних матчів найкращі футболісти XXI століття аргентинець Ліонель Мессі та португалець Кріштіану Роналду, який зараз виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії, відзначилися новими досягненнями в іграх за збірні.

Кріштіану встановив рекорд за кількістю матчів за національну збірну — 197. Про це повідомила пресслужба національної команди Португалії в Twitter перед відбірковим матчем Євро-2024 з Ліхтенштейном (4:0).

Роналду став рекордсменом на рівні національних команд. Кріштіану випередив Бадера Аль-Мутава, який утримував рекорд зі 196 іграми за Кувейт. Крім того, КріРо забив дубль у домашній зустрічі та оновив свій рекорд за кількістю голів за збірну (120 голів). Зазначимо, один із м’ячів Роналду забив прямим ударом зі штрафного.

Відеоогляд матчу Португалія — Ліхтенштейн:

Ліонель Мессі, у свою чергу, забив 800-й гол на професійному рівні та 99-й за збірну Аргентини (рекорд). Аргентинець фірмовим ударом зі штрафного вразив ворота Панами у товариському матчі (2:0)

Відеоогляд матчу Аргентина — Панама:

Раніше повідомлялося, що Роналду вперше програв у першості Саудівської Аравії. Португалець виплеснув емоції просто на полі.

Нагадаємо, Мессі з ПСЖ вилетів із Ліги чемпіонів, поступившись у двох матчах "Баварії".