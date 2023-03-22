Скандал із картою "Великої Угорщини" прийняв несподіваний поворот

У Румунії з’ясували, що футбольна влада Угорщини допустила помилку

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не давав жодного дозволу угорській владі демонструвати банери на футбольних матчах з використанням карти "Великої Угорщини", на якій частини територій України (Закарпаття), Словаччини, Румунії, Хорватії та Сербії зображені як угорські.

Про це повідомляє Федерація футболу Румунії (FRF), яка на форумі у Ньйоні (Швейцарія) отримала роз’яснення від УЄФА.

"Федерація футболу Румунії вважає захист цілісності футболу фундаментальною цінністю європейської спортивної моделі, яку повинні поважати всі залучені сторони. FRF запитала на форумі в Ньоні офіційну точку зору щодо оголошення Федерації футболу Угорщини. Після відповіді від УЄФА ми робимо такі роз'яснення: УЄФА не дозволяв і не дозволятиме показ символів, згаданих Федерацією футболу Угорщини на матчах, організованих на європейському рівні.

Ми вважаємо, що Федерація футболу Угорщини помилилася, зробивши відповідне оголошення, оскільки розміщення цих символів є відхиленням від положень Дисциплінарного регламенту УЄФА (повідомлення провокаційного та/або політичного змісту) та FRF обов’язково повідомить про це дисциплінарні комісії у разі потреби", – йдеться у повідомленні від румунської Федерації.

Нагадаємо, в Угорщині оголосили, що вболівальники команди можуть приходити на матчі національної команди з атрибутикою із зображенням "Великої Угорщини", щоправда, без інших символів.

Території, зображені на карті "Великої Угорщини", належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни. За умовами Тріанонського мирного договору (1920 рік) Угорщина втратила 2/3 територій.

Карта "Великої Угорщини"

Минулого року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засвітився на футбольному матчі з цією атрибутикою.

Раніше повідомлялося, що УЄФА запросив збірну рф з футболу на міжнародний турнір, попри усунення всіх російських команд.