УЄФА дозволив використати на матчах карту "Великої Угорщини" з українським Закарпаттям

Дивне рішення футбольних чиновників

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив не забороняти використання символіки з картою так званої "Великої Угорщини" на матчах під егідою організації. Минулого року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засвітився на футбольному матчі з цією атрибутикою.

Про це повідомила Асоціація футболу Угорщини. Йдеться про карту з частинами територій України (Закарпаття), Словаччини, Румунії, Хорватії та Сербії.

На думку УЄФА, банери з картою нібито символізують повагу до історичної Угорщини та солідарність з уболівальниками з-за кордону. При цьому Союз заборонив будь-які символи та написи на карті.

"Наші вболівальники повинні усвідомлювати, що будь-який расистський чи політичний меседж призведе до дисциплінарних заходів", – йдеться у заяві асоціації.

Території, зображені на карті "Великої Угорщини", належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни. За умовами Тріанонського мирного договору (1920) Угорщина втратила 2/3 території.

Карта "Великої Угорщини"

Раніше з шарфом "Великої Угорщини" на гру з Грецією прийшов прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Раніше повідомлялося, що УЄФА запросив збірну рф з футболу на міжнародний турнір.

Нагадаємо, Союз покарав штрафом Українську асоціацію футболу (УАФ) за кричалки на адресу президента рф володимира путіна на матчі 1/2 фіналу футзального Євро-2022 Україна — росія (2:3).