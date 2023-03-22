УЕФА разрешил использовать на матчах карту "Великой Венгрии" с украинским Закарпатьем

Странное решение футбольных чиновников

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не запрещать использование символики с картой так называемой "Великой Венгрии" на матчах под эгидой организации. В прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан засветился на футбольном матче с данной атрибутикой.

Об этом сообщила Ассоциация футбола Венгрии. Речь идет о карте с частями территорий Украины (Закарпатье), Словакии, Румынии, Хорватии и Сербии.

По мнению УЕФА, баннеры с картой якобы символизируют уважение к исторической Венгрии и солидарность с болельщиками из-за границы. При этом Союз запретил любые символы и надписи на карте.

"Наши болельщики должны осознавать, что любой расистский или политический месседж приведет к дисциплинарным мерам", – говорится в заявлении ассоциации.

Территории, изображенные на карте "Великой Венгрии", принадлежали Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны. По условиям Трианонского мирного договора (1920 год) Венгрия потеряла 2/3 территорий.

Карта "Великой Венгрии"

Ранее с шарфом "Великой Венгрии" на игру с Грецией пришел премьер-министр Виктор Орбан.

Ранее сообщалось, что УЕФА пригласил сборную россии по футболу на международный турнир.

Напомним, Союз наказал штрафом Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за кричалки в адрес президента рф владимира путина на матче 1/2 финала футзального Евро-2022 Украина — россия (2:3).