Скандал с картой "Великой Венгрии" принял неожиданный поворот

В Румынии выяснили, что футбольные власти Венгрии допустили ошибку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не давал никакого разрешения венгерским властям демонстрировать баннеры на футбольных матчах с использованием карты "Великой Венгрии", на которой части территорий Украины (Закарпатье), Словакии, Румынии, Хорватии и Сербии изображены как венгерские.

Об этом сообщает Федерация футбола Румынии (FRF), которая на форуме в Ньоне (Швейцария) получила разъяснение от УЕФА.

"Федерация футбола Румынии считает защиту целостности футбола фундаментальной ценностью европейской спортивной модели, которую должны уважать все вовлеченные стороны. FRF спросила на форуме в Ньоне официальную точку зрения по поводу объявления Федерации футбола Венгрии. После ответа от УЕФА мы делаем следующие разъяснения: УЕФА не разрешал и не будет разрешать показ символов, упомянутых Федерацией футбола Венгрии, на матчах, организованных на европейском уровне.

Мы считаем, что Федерация футбола Венгрии ошиблась, сделав соответствующее объявление, поскольку размещение этих символов является отклонением от положений Дисциплинарного регламента УЕФА (сообщение провокационного и/или политического содержания) и FRF обязательно сообщит об этом дисциплинарные комиссии, в случае необходимости", — гласит сообщение от румынской Федерации.

Напомним, в Венгрии объявили, что болельщики команды могут приходить на матчи национальной команды с атрибутикой с изображением "Великой Венгрии", правда, без других символов.

Территории, изображенные на карте "Великой Венгрии", принадлежали Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны. По условиям Трианонского мирного договора (1920 год) Венгрия потеряла 2/3 территорий.

Карта "Великой Венгрии"

В прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан засветился на футбольном матче с данной атрибутикой.

Ранее сообщалось, что УЕФА пригласил сборную рф по футболу на международный турнир, несмотря на отстранение всех российских команд.