Футболіст відсвяткував гол у стилі Роналду та потрапив до лікарні (відео)

Гравець не розрахував свої сили

Футболіст у В’єтнамі отримав травму, святкуючи гол у стилі Кріштіану Роналду, який зараз виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії за "Аль-Наср".

Про це повідомляє goal. Гравець виконав легендарне "SIUUU", проте за кілька секунд відчув біль у нозі.

Молодий в’єтнамський гравець Хон Кійон, який виступає у чемпіонаті U-17, забив гол з близької відстані, після чого вирішив повторити святкування знаменитого португальця. Проте футболіст невдало приземлився на ногу. За кілька секунд він вже лежав на газоні, скривившись від болю. Форвард зумів піднятися самостійно і пройти, накульгуючи, кілька метрів, проте згодом він знову впав. Цього разу знадобилися ноші. Зрештою футболіст опинився у лікарні.

Як Роналду святкує голи

Нещодавно Кріро вперше програв у чемпіонаті Саудівської Аравії. Кріштіану був дуже злий після фінального свистка. Він сильно обурювався, залишаючи поле, і навіть штовхнув пляшки, що лежали на землі. Напередодні португалець виграв першу нагороду у новому чемпіонаті.

Нагадаємо, що в одному з поєдинків "Аль-Насра" сарана буквально атакувала стадіон. Комахи були на трибунах та на полі. Роналду у тому поєдинку забив чотири голи.