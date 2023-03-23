Футболист отпраздновал гол в стиле Роналду и попал в больницу (видео)

Игрок не рассчитал свои силы

Футболист во Вьетнаме получил травму, празднуя гол в стиле Криштиану Роналду, который сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за "Аль-Наср".

Об этом сообщает goal. Игрок исполнил легендарное "SIUUU", однако через несколько секунд почувствовал боль в ноге.

Молодой вьетнамский игрок Хон Киен, выступающий в чемпионате U-17, забил гол с близкого расстояния, после чего решил повторить празднование знаменитого португальца. Однако футболист неудачно приземлился на ногу. Спустя несколько секунд он уже лежал на газоне, скривившись от боли. Форвард сумел подняться самостоятельно и пройти, прихрамывая, несколько метров, однако затем он вновь упал. На этот раз понадобились носилки. В итоге футболист оказался в больнице.

Как Роналду празднует голы

Недавно Криро впервые проиграл в чемпионате Саудовской Аравии. Криштиану был очень зол после финального свистка. Он сильно возмущался, покидая поле, и даже пнул лежавшие на земле бутылки. Накануне португалец выиграл первую награду в новом чемпионате.

Напомним, что в одном из поединков "Аль-Насра" саранча буквально атаковала стадион. Насекомые были на трибунах и на поле. Роналду в том поединке забил четыре гола.