Новий рекорд у футболі! У Чилі воротар забив гол із величезної відстані (відео)

Футболіст забив гол зі 101 метра

Аргентинський голкіпер чилійського клубу "Кобресаль" Леандро Рекена відзначився неймовірним голом, відправивши м’яч у сітку протилежних воріт зі свого воротарського майданчика. Нещодавно у першості Аргентини футболіст вразив ворота суперників ударом з льоту та в дотик із центру поля.

Про рекордне взяття воріт повідомляє TNT Sports Chile у Twitter. За інформацією джерела, гол було забито зі 101 метра, що є новим рекордом у футболі. Клуб після матчу послав заявку на рекорд Гіннесса.

На 77-й хвилині гри чемпіонату Чилі з "Коло-Коло" за рахунку 2:0 на користь "Кобресаля" Рекен вибив м’яч зі свого воротарського майданчика у бік воріт суперників. М’яч ударився об газон на чужій половині поля та перестрибнув воротаря гостей Браяна Кортеса, після чого закотився у ворота. Кобресаль у підсумку переміг із рахунком 3:1, а Рекена незабаром офіційно стане автором рекордного голу.

Відеоогляд матчу "Кобресаль" — "Коло-Коло":

Нагадаємо, найдальшою дистанцією, з якою до цього забивали гол в офіційних іграх, була відстань в 96,01 метра. В той раз відзначився голкіпер "Ньюпорта" Том Кінг.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" Олександра Зінченка залишив єврокубки, пропустивши безглуздий гол із центру поля.

Нагадаємо, футболіст у В’єтнамі отримав травму, святкуючи гол у стилі Кріштіану Роналду.