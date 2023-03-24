Месси и Роналду обменялись рекордами, синхронно забив голы-красавцы (видео)

Футбольные гении продолжают творить историю

В первый день международных матчей лучшие футболисты XXI века аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, который сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии, отметились новыми достижениями в играх за сборные.

Криштиану установил рекорд по количеству матчей за национальную сборную – 197. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды Португалии в Twitter перед отборочным матчем Евро-2024 с Лихтенштейном (4:0).

Роналду стал рекордсменом на уровне национальных команд. Криштиану опередил Бадера Аль-Мутава, который удерживал рекорд со 196 играми за Кувейт. Кроме того, КриРо забил дубль в домашней встрече и обновил свой рекорд по количеству голов за сборную (120 голов). Отметим, один из мячей Роналду забил прямым ударом со штрафного.

Видеообзор матча Португалия — Лихтенштейн:

Лионель Месси, в свою очередь, забил 800-й гол на профессиональном уровне и 99-й за сборную Аргентины (рекорд). Аргентинец фирменным ударом со штрафного поразил ворота Панамы в товарищеском матче (2:0)

Видеообзор матча Аргентина — Панама:

Ранее сообщалось, что Роналду впервые проиграл в первенстве Саудовской Аравии. Португалец выплеснул эмоции прямо на поле.

Напомним, Месси с ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, уступив в двух матчах "Баварии".