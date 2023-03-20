Збірна України у відборі на Євро-2024: розклад, результати, турнірні розклади

Збірна України потрапила до "групи смерті" у кваліфікації на чемпіонат Європи

У неділю, 26 березня, головна команда країни розпочне свій шлях у відборі на Євро-2024. Волею жереба "Жовто-сині" потрапили до групи С, де зіграють проти Англії, Італії, Мальти та Північної Македонії.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар, результати та відеоогляди всіх матчів кваліфікації на ЧЄ-2024. У нашій групі відбір на Євро стартує суперматчем 23 березня Італія — Англія. Цікаво, що ці команди грали у фіналі Євро-2020. Саме вони є фаворитами квартету C.

Розклад та результати матчів у групі C відбору на Євро-2024

23 березня

21:45 Італія — Англія

21:45 Північна Македонія — Мальта

26 березня

19:00 Англія — Україна

21:45 Мальта — Італія

16 червня

21:45 Мальта — Англія

21:45 Північна Македонія — Україна

19 червня

21:45 Англія — Північна Македонія

21:45 Україна — Мальта

9 вересня

19:00 Україна — Англія

21:45 Північна Македонія — Італія

12 вересня

21:45 Італія — Україна,

21:45 Мальта — Північна Македонія.

14 жовтня

16:00 Україна – Північна Македонія

21:45 Італія — Мальта

17 жовтня

21:45 Англія — Італія

21:45 Мальта — Україна

17 листопада

21:45 Англія — Мальта

21:45 Італія — Північна Македонія.

20 листопада

21:45 Північна Македонія — Англія

21:45 Україна — Італія

Турнірне становище команд у групі С

З групи у фінальний етап чемпіонату Європи вийдуть дві найкращі команди. Окрім того, 3 місця на Євро розіграють через Лігу націй УЄФА. Чемпіонат Європи-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, збірну України тимчасово очолив тренер "молодіжки" та ФК "Олександрія" Руслан Ротань. За планом Української асоціації футболу (УАФ), влітку Ротаня має замінити Сергій Ребров, у якого закінчиться контракт із "Аль-Айном" з ОАЕ.