Збірна України у відборі на Євро-2024: розклад, результати, турнірні розклади
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Збірна України потрапила до "групи смерті" у кваліфікації на чемпіонат Європи
У неділю, 26 березня, головна команда країни розпочне свій шлях у відборі на Євро-2024. Волею жереба "Жовто-сині" потрапили до групи С, де зіграють проти Англії, Італії, Мальти та Північної Македонії.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар, результати та відеоогляди всіх матчів кваліфікації на ЧЄ-2024. У нашій групі відбір на Євро стартує суперматчем 23 березня Італія — Англія. Цікаво, що ці команди грали у фіналі Євро-2020. Саме вони є фаворитами квартету C.
Розклад та результати матчів у групі C відбору на Євро-2024
23 березня
21:45 Італія — Англія
21:45 Північна Македонія — Мальта
26 березня
19:00 Англія — Україна
21:45 Мальта — Італія
16 червня
21:45 Мальта — Англія
21:45 Північна Македонія — Україна
19 червня
21:45 Англія — Північна Македонія
21:45 Україна — Мальта
9 вересня
19:00 Україна — Англія
21:45 Північна Македонія — Італія
12 вересня
21:45 Італія — Україна,
21:45 Мальта — Північна Македонія.
14 жовтня
16:00 Україна – Північна Македонія
21:45 Італія — Мальта
17 жовтня
21:45 Англія — Італія
21:45 Мальта — Україна
17 листопада
21:45 Англія — Мальта
21:45 Італія — Північна Македонія.
20 листопада
21:45 Північна Македонія — Англія
21:45 Україна — Італія
З групи у фінальний етап чемпіонату Європи вийдуть дві найкращі команди. Окрім того, 3 місця на Євро розіграють через Лігу націй УЄФА. Чемпіонат Європи-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.
Нагадаємо, збірну України тимчасово очолив тренер "молодіжки" та ФК "Олександрія" Руслан Ротань. За планом Української асоціації футболу (УАФ), влітку Ротаня має замінити Сергій Ребров, у якого закінчиться контракт із "Аль-Айном" з ОАЕ.