Колишній тренер збірної України Петраков "перевзувся" і заговорив кремлівськими штампами

Український фахівець зовсім недавно говорив по-іншому

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков, який раніше закликав виключити всіх російських спортсменів із міжнародних змагань, неоднозначно висловився про матч кваліфікації Євро-2024 проти Туреччини.

Петраков раптово заговорить кремлівськими штампами, повідомляє radar.am. Фахівець, коментуючи найближчий матч Вірменія — Туреччина (25 березня), заявив, що спорт не повинен стосуватися політики. Цей наратив часто використовує кремлівська пропаганда.

"Я не виступаю за те, щоб майбутня гра була політизована. Усі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію, і я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру.

Пріоритет – це спорт та інтерес до нього. Я не за політику. Усі вони досвідчені гравці, які приїжджають із-за кордону. Вони з’явилися за кордоном не з власної волі. Усі знають свою історію", – сказав Петраков.

У мережі розкритикували позицію Петракова. Один із користувачів зазначив, як українець швидко "перевзувся" і змінив риторику.

У мережі розкритикували Олександра Петракова

Нагадаємо, Петраков проводить досить відверті пресконференції, через що тренер не раз потрапляв у скандал. Фахівець навіть ображався на журналістів. До речі, півзахисник "Марселя" та збірної України Руслан Маліновський порадив Петракову вчитися спілкуватися з пресою.