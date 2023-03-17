Бывший тренер сборной Украины Петраков "переобулся" и заговорил кремлевскими штампами

Украинский специалист совсем недавно говорил по-другому

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков, который ранее призывал исключить всех российских спортсменов из международных соревнований, неоднозначно высказался о матче квалификации Евро-2024 против Турции.

Петраков внезапно заговорит кремлевскими штампами, передает radar.am. Специалист, комментируя ближайший матч Армения — Турция (25 марта), заявил, что спорт не должен касаться политики. Данный нарратив часто использует кремлевская пропаганда.

"Я не выступаю за то, чтобы предстоящая игра была политизирована. Все футболисты, выступающие за границей, хорошо знают свою историю, и я очень хорошо знаю вашу историю. Но футбол не должен политизироваться. Это никак не должно влиять на игру.

Приоритет – это спорт и интерес к нему. Я не за политику. Все они опытные игроки, которые приезжают из-за границы. Они появились за границей не по собственной воле. Все знают свою историю", – сказал Петраков.

В сети раскритиковали позицию Петракова. Один из пользователей отметил, как украинец быстро "переобулся" и поменял риторику.

В сети раскритиковали Александра Петракова

Напомним, Петраков проводит довольно откровенные пресс-конференции, из-за чего тренер не раз попадал в скандал. Специалист даже обижался на журналистов. К слову, полузащитник "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский посоветовал Петракову учиться общаться с прессой.