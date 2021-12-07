Укр

Петраков обиделся на журналистов: "Говорят гадости"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Петраков Новость обновлена 07 декабря 2021, 17:09
Александр Петраков

Тренер рассказал о конфликте со СМИ.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков, который сумел вместе с "Желто-синими" пробиться в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, сделал выпад в сторону журналистов.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital.

Наставник национальной команды отметил, что в интернете находил материалы журналистов, которые его оскорбляли. Петраков считает, что оскорбляя его, СМИ оскорбляют и сборную Украины, во главе которой он стоит.

"Я вообще не тренер, если говорить о том, как меня судили журналисты в последние месяцы. И нахожусь здесь зря. Если люди постоянно оскорбляют меня и говорят гадости, то они оскорбляют и национальную сборную. Меня многие журналисты оскорбляют", — считает тренер.

Добавим, что по итогам жеребьевки сборная Украины сыграет в плей-офф отбора ЧМ-2022 с командой Шотландии. В случае успеха наша команда проведет решающую встречу квалификации с победителем матча Уэльс/Австрия. Эти игры пройдут в марте 2022 года.

Ранее Петраков объяснил, почему вратарь "Реала" Андрей Лунин не попадает в сборную, а также рассказал о перспективах Михаила Мудрика в национальной команде.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Александр Петраков
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