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Петраков образився на журналістів: "Говорять гидоту"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Петраков Новина оновлена 07 грудня 2021, 17:09
Олександр Петраков

Тренер розповів про конфлікт зі ЗМІ.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков, який зумів разом з "Жовто-синіми" пробитися у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022, зробив випад у бік журналістів.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі ПРОФУТБОЛ Digital.

Наставник національної команди зазначив, що в інтернеті знаходив матеріали журналістів, які його ображали. Петраков вважає, що, ображаючи його, ЗМІ ображають і збірну України, на чолі якої він стоїть.

"Я взагалі не тренер, якщо говорити про те, як мене судили журналісти в останні місяці. І знаходжуся тут дарма. Якщо люди постійно ображають мене і кажуть гидоту, то вони ображають і національну збірну. Мене багато журналістів ображають", — вважає тренер.

Додамо, що за підсумками жеребкування збірна України зіграє у плей-офф відбору ЧС-2022 з командою Шотландії. У разі успіху, наша команда проведе вирішальну зустріч кваліфікації з переможцем матчу Уельс/Австрія. Ці ігри відбудуться у березні 2022 року.

Раніше Петраков пояснив, чому воротар "Реала" Андрій Лунін не потрапляє до збірної, а також розповів про перспективи Михайла Мудрика у національній команді.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Олександр Петраков
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