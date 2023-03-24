Скандальний гол Мессі у фіналі ЧС-2022 "узаконили": у футболі змінюють правила

Особливо дісталося воротарям

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) оприлюднила перелік змін у правилах футболу, які набудуть чинності з 1 липня 2023 року. Одне з правил було запроваджено у гру через скандальне взяття воріт у фіналі чемпіонату світу в Катарі Аргентина — Франція.

Відповідний список змін доступний на офіційному сайті IFAB. До вашої уваги три основні зміни у правилах футболу, які набудуть чинності з наступного сезону.

По-перше, воротарям під час пенальті буде заборонено демонструвати неповагу до гри й суперника, тобто відволікати гравця, що б’є, "нечесним шляхом".

По-друге, рефері зобов’яжуть компенсувати час з огляду на витрачений час на святкування голів.

По-третє, тепер правила не вимагають від арбітра вживати заходів щодо зайвого гравця чи сторонньої людини, яка опинилася на футбольному полі під час голу, якщо вона не вплинула на момент зі взяттям воріт. Щось подібне ми побачили у матчі Аргентина — Франція на ЧС-2022 у Катарі, коли Ліонель Мессі забивав третій гол у ворота французів, а лава запасних збірної Аргентини вибігла на поле до того, як м’яч перетнув лінію воріт.

Відеоогляд фіналу ЧС-2022

Раніше повідомлялося, що у футболі було встановлено рекорд по дальності взяття воріт. У Чилі воротар послав м’яч у сітку воріт суперників з відстані в 101 метр!

Нагадаємо, у першості Аргентини футболіст вразив ворота суперників ударом з льоту та в дотик із центру поля.