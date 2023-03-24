"Майстер геополітики": аргентинський футболіст став посміховиськом, похваливши путіна

Футболіст, схоже, не сильний у геополітиці

Захисник російського "Парі НН" Лукас Масоеро вважає російського диктатора володимира путіна, який розв’язав велику війну в Європі, майстром геополітики.

Відповідний коментар Лукаса доступний на sport24.ru. Футболіст розповів, що в Аргентині путіна вважають розумною людиною, а не диктатором та лиходієм.

"Як в Аргентині ставляться до путіна? Ні рік тому, ні тепер ненависті немає. У нас вважають, що це розумна людина. Захищає права росії, її позицію. Мало хто тямить у геополітиці, але путін у ній, я вважаю, майстер.

Але, звісно, якщо послухати європейські медіа… Там путіна готові вбити. Звичайна справа.

У Південній Америці не так: голосів багато, виступати можна з різних позицій. Країна в нас вільна. Тому, мені здається, путін для аргентинців не диктатор і не лиходій", – заявив Масоеро.

Лукас Масоеро виступає у росії з 2018 року

У мережі лише висміяли футболіста, який сидить на зарплаті у рф.

Раніше повідомлялося, що російські вболівальники влаштували заворушення на благодійному матчі.

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