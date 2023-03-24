Російські вболівальники влаштували бійку у благодійному матчі (відео)

"Зеніт" та "Фенербахче" зіграли товариський поєдинок

У четвер, 23 березня, відбувся благодійний матч між російським "Зенітом" та турецьким "Фенербахче". До речі, тренер Синьо-біло-блакитних Анатолій Тимощук вирішив судитися з Україною.

Зустріч, що проходила у Стамбулі (Туреччина) на стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" завершилася з рахунком 2:2. Метою гри був збір коштів для постраждалих від руйнівних землетрусів у Туреччині, проте російські фанати, які через санкції понад рік не бачили міжнародного футболу, примудрилися зіпсувати благодійну гру, влаштувавши бійку. Про це повідомляє "Чемпіонат".

За інформацією джерела, наприкінці першого тайму особливо активних фанатів "Зеніту" через сутичку з турецькими вболівальниками вивела зі стадіону місцева поліція. Крім того, повідомляється, що стамбульські правоохоронці не робили арештів, а провели з зачинщиками бійки профілактичну бесіду.

Раніше повідомлялося, що "Зеніт" представив нову форму від компанії Joma, яка є постачальником амуніції для збірної України. Після цього низка українських клубів відмовилася від співпраці з іспанцями.