Российские болельщики устроили драку в благотворительном матче (видео)

"Зенит" и "Фенербахче" сыграли товарищеский поединок

В четверг, 23 марта, состоялся благотворительный матч между российским "Зенитом" и турецким "Фенербахче". К слову, тренер Сине-бело-голубых Анатолий Тимощук решил судиться с Украиной.

Встреча, проходившая в Стамбуле (Турция) на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" завершилась со счетом 2:2. Целью игры был сбор средств для пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции, однако российские фанаты, которые из-за санкций больше года не видели международного футбола, умудрились испортить благотворительную игру, устроив потасовку. Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, в конце первого тайма особо активных фанатов "Зенита" из-за стычки с турецкими болельщиками вывела со стадиона местная полиция. Кроме того, сообщается, что стамбульские правоохранители не производили арестов, а провели с зачинщиками драки профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что "Зенит" представил новую форму от компании Joma, которая является поставщиком амуниции для сборной Украины. После этого ряд украинских клубов отказались от сотрудничества с испанцами.