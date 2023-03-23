Дуже "своєчасно": київське "Динамо" відкрило у центрі столиці "Пункт незламності" (фото, відео)

У "Пункті незламності" можна підзарядити телефони та подивитися футбольні матчі

У центрі Києва футбольний клуб "Динамо" відкрив брендовий "Пункт незламності". Кожен бажаючий усередині може підзарядити гаджети, перекусити та подивитися по телевізору матчі улюбленої команди.

Про це розповіли у прес-службі київського "Динамо". Відкриття відбулося 23 березня за підтримки партнерів із міжнародних благодійних фондів STELP та "Фонд друзів України".

Розташований "Пункт незламності" поряд зі стадіоном "Динамо" імені Валерія Лобановського у самому центрі столиці. На його відкритті були присутні вихованці ФК 2010 року народження та гравці команди U19 Андрій Маткевич та Арсеній Філатов. На початку відкриття усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українських воїнів та мирних мешканців.

Відвідати брендовий "Пункт незламності" від "Динамо" може кожен охочий. Усередині ви знайдете електрику (оскільки є генератор), супутниковий інтернет, воду та інші напої. Крім того, всередині можна не лише перепочити або підзарядити гаджети, але подивитися матчі улюбленої команди на великому екрані. Крім цього, фахівці надаватимуть усім охочим психологічну та культурну допомогу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки українців відвідали "Пункти незламності" наприкінці 2022 року, коли росіяни активно знищували енергоструктуру нашої країни.