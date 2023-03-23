Очень "своевременно": киевское "Динамо" открыло в центре столицы "Пункт несокрушимости" (фото, видео)

В "Пункте несокрушимости" можно подзарядить телефоны и посмотреть футбольные матчи

В центре Киева футбольный клуб "Динамо" открыл брендовый "Пункт несокрушимости". Каждый желающий внутри может подзарядить гаджеты, перекусить и посмотреть по телевизору матчи любимой команды.

Об этом рассказали в пресс-службе киевского "Динамо". Открытие состоялось 23 марта при поддержке партнеров из международных благотворительных фондов STELP и "Фонд друзей Украины".

Находится "Пункт несокрушимости" рядом со стадионом "Динамо" имени Валерия Лобановского в самом центре столицы. На его открытии присутствовали воспитанники ФК 2010 года рождения и игроки команды U19 Андрей Маткевич и Арсений Филатов. В начале открытия все присутствующие почтили минутой молчания память погибших украинских воинов и мирных жителей.

Посетить брендовый "Пункт несокрушимости" от "Динамо" может каждый желающий. Внутры вы найдете электричество (так как есть генератор), спутниковый интернет, воду и другие напитки. Кроме того, внутри можно не только передохнуть или подзарядить гаджеты, но посмотреть матчи любимой команды на большом экране. Помимо этого, специалисты будут оказывать всем желающим психологическую и культурную помощь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинцев посетили "Пункты несокрушимости" на конце 2022 года, когда россияне активно уничтожали энергоструктуры нашей страны.