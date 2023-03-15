Женщина осталась жить в Кропивницком

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис рассказал, что его мать не хочет уезжать из Украины. Ранее Канчельскис признался, что россия купила результаты матчей на ЧМ-2018.

Андрей Канчельскис родился в Кропивницком, играл за местную "Зирку", киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Оттуда перешел в "Манчестер Юнайтед". Отказался выступать за сборную Украины и играл за россию. После завершения карьеры живет в Москве, а его мама осталась в Украине.

"У мамы все нормально. Кировоград (Кропивницкий – ред.) находится в средней части Украины – там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова.

Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Теперь нет. Ну мы уговаривать не будем", — цитирует Канчельскиса Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что россия пыталась шантажировать УЕФА переходом в Азиатскую конфедерацию футбола, однако россияне все еще хотят остаться в европейском футболе.

Добавим, россию лишили права на проведение Суперкубка УЕФА-2023.