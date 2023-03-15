Вмовляти не будемо: мати ексгравця "Динамо" відмовилася переїхати з України до Москви

Жінка залишилася жити у Кропивницькому

Відомий у минулому футболіст Андрій Канчельскіс розповів, що його мати не хоче їхати з України. Раніше Канчельскіс зізнався, що росія купила результати матчів на ЧС-2018.

Андрій Канчельскіс народився у Кропивницькому, грав за місцеву "Зірку", київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Звідти перейшов у "Манчестер Юнайтед". Відмовився виступати за збірну України та грав за росію. Після завершення кар’єри живе у Москві, а його мати залишилася в Україні.

"У мами все нормально. Кіровоград (Кропивницький – ред.) знаходиться в середній частині України – там не бомбять. Неприємні ці сирени постійно. Жива-здорова.

Ми з сестрою хотіли, щоб вона поїхала до Ізраїлю, але вона вже у віці і сказала, що нікуди не поїде. До Москви вона також не поїде. Раніше вона приїжджала у гості. Зараз ні. Ну ми вмовляти не будемо", — цитує Канчельскіса Р-Спорт.

Раніше повідомлялося, що росія намагалася шантажувати УЄФА переходом до Азіатської конфедерації футболу, проте росіяни все ще хочуть залишитись у європейському футболі.

Додамо, що росію позбавили права на проведення Суперкубку УЄФА-2023.