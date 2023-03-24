Футболист, похоже, не силен в геополитике

Защитник российского "Пари НН" Лукас Масоэро считает российского диктатора владимира путина, развязавшего большую войну в Европе, мастером геополитики.

Соответствующий комментарий Лукаса доступен на sport24.ru. Футболист рассказал, что в Аргентине путина считают умным человеком, а не диктатором и злодеем.

"Как в Аргентине относятся к путину? Ни год назад, ни теперь ненависти нет. У нас считают, что это умный человек. Защищает права россии, ее позицию. Мало кто смыслит в геополитике, но путин в ней, я полагаю, мастер.

Но, конечно, если послушать европейские медиа… Там путина готовы убить. Обычное дело.

В Южной Америке не так: голосов много, выступать можно с разных позиций. Страна у нас свободная. Поэтому, мне кажется, путин для аргентинцев не диктатор и не злодей", – заявил Масоэро.

Лукас Масоэро выступает в россии с 2018 года

В сети лишь высмеяли футболиста, который находится на зарплате в рф.

Ранее сообщалось, что российские болельщики устроили беспорядки на благотворительном матче.

Напомним, бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков "переобулся" и заговорил кремлевскими нарративами в Армении.