Скандальный гол Месси в финале ЧМ-2022 "узаконили": в футболе меняют правила

Особенно досталось вратарям

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал перечень изменений в правилах футбола, которые вступят в силу c 1 июля 2023 года. Одно из правил было внедрено в игру из-за скандального взятия ворот в финале чемпионата мира в Катаре Аргентина — Франция.

Соответствующий список изменений доступен на официальном сайте IFAB. Вашему вниманию три основные изменения в правилах футбола, которые вступят в силу со следующего сезона.

Во-первых, вратарям во время пенальти будет запрещено демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока "нечестным путем".

Во-вторых, рефери обяжут компенсировать время, учитывая затраченное время на празднование голов.

В-третьих, теперь правила не требуют от арбитра принимать меры в отношении лишнего игрока или постороннего человека, оказавшегося на футбольном поле во время гола, если он не повлиял на момент со взятием ворот. Нечто подобное мы увидели в матче Аргентина — Франция на ЧМ-2022 в Катаре, когда Лионель Месси забивал третий гол в ворота французов, а скамейка запасных сборной Аргентины выбежала на поле до того, как мяч пересек линию ворот.

Видеообзор финала ЧМ-2022

Ранее сообщалось, что в футболе был установлен рекорд по дальности взятия ворот. В Чили вратарь послал мяч в сетку ворот соперников с расстояния в 101 метр!

Напомним, в первенстве Аргентины футболист поразил ворота соперников ударом с лета и в касание с центра поля.