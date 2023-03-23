Англія – Україна: букмекери оцінили шанси команд у відборі на Євро-2024

Жовто-синім у протистоянні зі Левами допоможе лише диво

У неділю, 26 березня, збірна України матчем проти Англії стартує у відбірному раунді Євро-2024.

На думку букмекерів наша команда є безнадійним аутсайдером зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу України фахівці пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 10,50. Водночас тріумф англійців і нічия більш ймовірні — коефіцієнти 1,34 та 5,40 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧЄ-2024 Англія — Україна:

Favbet: (перемога Англії 1,34 — нічия 5,40 — перемога України 10,50)

William Hill: (1,33 — 5,00 — 10,00)

Bwin: (1,33 — 5,25 — 9,25)

Матч Англія – Україна відбудеться у Лондоні на стадіоні "Уемблі", початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися стартовий матч Жовто-синіх у відборі на Євро-2024.

Нагадаємо, після гри з Англією наша команда знову може залишитися без тренера, адже досі не зрозуміла ситуація із Сергієм Ребровим, а наступні офіційні матчі збірної України практично перетинаються з іграми молодіжної команди на Євро-2023. Нагадаємо, новоспечений головний тренер збірної України Руслан Ротань очолює також "молодіжку" та ФК "Олександрія".