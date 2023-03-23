Англия - Украина: букмекеры оценили шансы команд в отборе на Евро-2024

Желто-синим в противостоянии со Львами поможет только чудо

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины матчем против Англии стартует в отборочном раунде Евро-2024.

По мнению букмекеров, наша команда является безнадежным аутсайдером встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу Украины специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 10,50. В то же время триумф англичан и ничья куда более вероятны — коэффициенты 1,34 и 5,40 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧЕ-2024 Англия — Украина:

Favbet: (победа Англии 1,34 — ничья 5,40 — победа Украины 10,50)

William Hill: (1,33 — 5,00 — 10,00)

Bwin: (1,33 — 5,25 — 9,25)

Матч Англия — Украина состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть стартовый матч Желто-синих в отборе на Евро-2024.

Напомним, после игры с Англией наша команда вновь может остаться без тренера, ведь до сих пор не понятна ситуация с Сергеем Ребровым, а следующие официальные матчи сборной Украины практически пересекаются с играми молодежной команды на Евро-2023. Напомним, новоиспеченный главный тренер сборной Украины Руслан Ротань возглавляет также "молодежку" и ФК "Александрия".