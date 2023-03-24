Англия - Украина: онлайн-трансляция матча

Национальная команда проведет свой первый матч в году

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины гостевым матчем с Англией начинает свой путь в квалификации на чемпионат Европы-2024.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по киевскому времени. В другом поединке квартета С встретятся Мальта и Италия (начало — в 21:45).

Матч Англия — Украина состоится в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". Это станет девятой встречей между командами в истории и седьмой — официальной.

Сборная Украины проведет свой первый официальный поединок в году. В то же время англичане уже стартовали в квалификации ЧЕ-2024, добыв историческую победу над Италией (2:1). Родоначальники футбола впервые победили "Адзурри" на выезде!

Видеообзор матча Италия — Англия

Украинцы, в свою очередь, провели секретный матч против второй команды "Брентфорда" — победа Желто-синих со счетом 2:0.

Видеообзор матча "Брентфорд" — Украина

Англия и Украина провели восемь матчей друг с другом, 5 из которых завершились победой Трех Львов, дважды была зафиксирована ничья и лишь раз Желто-синие триумфовали. В последний раз команды встречались между собой в четвертьфинале Евро-2020. Тогда англичане нанесли нашей команде сокрушительное поражение со счетом 4:0.

Где смотреть матч

В прямом эфире в Украине матч главной команды страны против Англии покажет медиасервис MEGOGO, а также региональные каналы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" і и.д.).

Кто фаворит матча

По мнению букмекеров, наша команда является безнадежным аутсайдером встречи. Котировки на матч: победа Англии — 1,34, ничья — 5,40, победа Украины — 10,50.

Напомним, наша команда по итогам жеребьевки отбора на Евро-2024 попала в группу С, где сыграет против Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии. Из группы выйдут только две лучшие команды.

Ранее сообщалось, что в главную команду страны вернулся Евгений Коноплянка, который тут же начал шутить над молодыми футболистами.