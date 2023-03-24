Зінченко подякував російському клубу, але є нюанс

Футболіст один рік провів у росії

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко, на якого нещодавно "наїхав" Віктор Леоненко, заявив, що вдячний футбольному клубу "Уфа", проте тепер він нічого не хоче чути про росію.

Відповідне інтерв’ю футболіста доступне на dailymail. Олександр зазначив, що для нього вже не існує такої держави як "росія", тепер він називає рф країною-терористом. При цьому українець вдячний російській "Уфі", яка дала притулок йому у 2015 році під час війни на Донбасі.

"Я вдячний футбольному клубу "Уфа" за все, що вони для мене зробили, але після початку повномасштабного нападу терористичної держави (рф), я не хочу нічого чути про час, проведений там. Я не хочу нічого чути про цю країну. Українці помирають через них, помирають від їхніх бомб”, — заявив Зінченко.

Зазначимо, 26-річний Зінченко грав за "Уфу" з 2015 по 2016 рік, після чого він перейшов до англійського "Манчестер Сіті". Влітку минулого року українець перебрався до "Арсеналу". У поточному сезоні на рахунку лівого захисника 27 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився одним голом та двома результативними передачами.

Зінченко взяв участь у челенджі з прийому м’яча

Нагадаємо, "Зіна" майстерно помстився супернику в матчі Ліги Європи, проте його "Арсенал" не зумів пройти до чвертьфіналу турніру, пропустивши безглуздий гол із центру поля.