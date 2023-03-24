Зинченко поблагодарил российский клуб, но есть нюанс

Футболист один год провел в россии

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, на которого недавно "наехал" Виктор Леоненко, заявил, что благодарен футбольному клубу "Уфа", однако теперь он ничего не хочет слышать об рф.

Соответствующее интервью футболиста доступно на dailymail. Александр отметил, что для него уже не существует такого государства как "россия", теперь он называет рф страной-террористом. При этом украинец благодарен российской "Уфе", которая приютила его в 2015 году во время войны на Донбассе.

"Я благодарен футбольному клубу "Уфа" за все, что они для меня сделали, но после начала полномасштабного нападения террористического государства (рф), я не хочу ничего слышать о времени, проведенном там. Я не хочу ничего слышать об этой стране. Каждый день украинцы умирают из-за них, умирают от их бомб", — заявил Зинченко.

Отметим, 26-летний Зинченко играл за "Уфу" с 2015 по 2016 год, после чего он перешел в английский "Манчестер Сити". Летом прошлого года украинец перебрался в "Арсенал". В текущем сезоне на счету левого защитника 27 матчей на клубном уровне, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Зинченко принял участие в челлендже по приему мяча

напомним, "Зина" мастерски отомстил сопернику в матче Лиги Европы, однако его "Арсенал" не сумел пройти в четвертьфинал турнира, пропустив нелепый гол с центра поля.