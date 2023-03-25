Футболиста сборной едва не прибило воротами: страшный момент попал на видео

Ворота упали на ногу голкиперу

Вратарь английского "Чарльтона" и сборной Ганы Джозеф Воллакотт травмировался в результате падения ворот во время тренировки национальной команды. К слову, ганская команда провалилась на ЧМ-2022 и не вышла из группы в плей-офф.

Об этом сообщает besoccer. Пугающий момент с кипером произошел во время тренировочного матча на стадионе "Баба Яра" в Кумаси.

По информации источника, Воллакотт получил ушиб мягких тканей большого пальца правой ноги, Он был немедленно осмотрен медицинской бригадой и получил первую помощь.

Сборная Ганы сейчас ведет борьбу за попадание на Кубок африканский наций-2023. После трех туров ганцы уверенно лидируют в группе Е, опережая Анголу, Центральноафриканскую Республику и Мадагаскар. КАН-2023 состоится в январе-феврале 2024 года в Кот-д’Ивуаре.

Воллакотт родился в Англии и всю свою карьеру провел в Великобритании. С 2022 года кипер выступает в английском "Чарльтоне". На данный момент этот клуб выступает В первой лиге Англии (третий по силе дивизион в ассоциации).

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