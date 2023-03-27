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"Не знають, що таке атака": Сабо "пройшовся" по збірній України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Йожеф Сабо розкритикував головну команду країни Новина оновлена 27 березня 2023, 17:03
Йожеф Сабо розкритикував головну команду країни. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Футбольний фахівець не розуміє, чому українці жодного разу не вдарили по воротах суперників

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував національну команду за гру в атаці у матчі проти Англії (0:2) у відборі чемпіонату Європи-2024. Жовто-сині жодного разу не пробили у рамку воріт англійців.

Відповідний коментар Сабо доступний на 1927.kiev.ua. Він зазначив, що краще програти у кілька м’ячів, але при цьому щось показати в атаці.

"Про що можна говорити, якщо ми слабші? Кого винити? В першому таймі наших взагалі не було видно, а в другому англійці зупинилися, не зрозуміло чому, тому нам вдавалося більше контролювати м'яч. Такий футбол мені не подобається. Я прихильник того, що краще програти 4:0 чи 5:0, але грати атакою на атаку.

В нас атаки взагалі ніякої немає. Абсолютно — ні ударів по воротах, нічого. Це найслабша гра нашої збірної. Так грати не можна. Для мене — це не футбол. Нехай критикують мене, як хочуть, але я вважаю, що це не той футбол, який потрібен для національної збірної.

В ній наші найсильніші гравці, але команда виглядала тьмяно. Краще пропустити 5 і забити 2. Видно, що є атака. Наша збірна, на сьогодні, не знає, що таке атака", — заявив Сабо.

Нагадаємо, збірні України та Англії у кваліфікації на Євро-2024 виступають у групі С разом із командами Італії, Мальти та Північної Македонії. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів нашої групи можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

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#Збірна України #Йожеф Сабо