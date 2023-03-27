"Не знають, що таке атака": Сабо "пройшовся" по збірній України

Футбольний фахівець не розуміє, чому українці жодного разу не вдарили по воротах суперників

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував національну команду за гру в атаці у матчі проти Англії (0:2) у відборі чемпіонату Європи-2024. Жовто-сині жодного разу не пробили у рамку воріт англійців.

Відповідний коментар Сабо доступний на 1927.kiev.ua. Він зазначив, що краще програти у кілька м’ячів, але при цьому щось показати в атаці.

"Про що можна говорити, якщо ми слабші? Кого винити? В першому таймі наших взагалі не було видно, а в другому англійці зупинилися, не зрозуміло чому, тому нам вдавалося більше контролювати м'яч. Такий футбол мені не подобається. Я прихильник того, що краще програти 4:0 чи 5:0, але грати атакою на атаку.

В нас атаки взагалі ніякої немає. Абсолютно — ні ударів по воротах, нічого. Це найслабша гра нашої збірної. Так грати не можна. Для мене — це не футбол. Нехай критикують мене, як хочуть, але я вважаю, що це не той футбол, який потрібен для національної збірної.

В ній наші найсильніші гравці, але команда виглядала тьмяно. Краще пропустити 5 і забити 2. Видно, що є атака. Наша збірна, на сьогодні, не знає, що таке атака", — заявив Сабо.

Нагадаємо, збірні України та Англії у кваліфікації на Євро-2024 виступають у групі С разом із командами Італії, Мальти та Північної Македонії. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів нашої групи можна ознайомитись на сайті "Телеграф".