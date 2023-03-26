"Не дотерпіли": Ротань пояснив поразку від Англії (відео)

Збірна України зазнала болісної поразки

У неділю, 26 березня, збірна України поступилася команді Англії (0:2) у своєму першому поєдинку відбору Євро-2024. Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань назван причини поразки.

Коментар наставника доступний на YouTube-каналі УАФ. Тренер зазначив, що причиною невдачі стали пропущені голи під завісу першого тайму.

"Вважаю, трохи не дотерпіли під кінець тайму. Звичайно, коли пропускаєш голи в роздягальню, то вже психологічно потрібно по-іншому налаштовуватися. Коли йдеш у роздягальню з рахунком 0:2 на табло, коли за 2 хвилини подвоюють, то це стає складним завданням для нас. Тому що ми розуміли, проти кого ми граємо.

Ми грали проти Англії проти сильної команди. Ви бачили, що майстерність цієї команди є на дуже високому рівні. Я можу сказати, що хлопці заслуговують на більше. У нас дуже хороша команда, потрібен час. Ви бачите, що ця команда здатна на більше", — заявив Ротань.

Нагадаємо, команди України та Англії виступають у кваліфікаційній групі С разом зі збірними Італії, Мальти та Північної Македонії. Кожна команда зіграє одна з одною по два матчі — вдома і на виїзді, після чого два найкращі колективи вийдуть у фінальну частину Євро-2024 у Німеччині. Ще три місця на ЧЄ-2024 розіграють у плей-офф.

Раніше повідомлялося, що Ротань прибрав Андрія Ярмоленка та Дениса Попова із заявки на матч з Англією. Причини цього рішення наставник не повідомляв.