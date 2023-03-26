"Не дотерпели": Ротань объяснил поражение от Англии (видео)

Сборная Украины потерпела болезненное поражение

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины уступила команде Англии (0:2) в своем первом поединке отбора Евро-2024. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань назвал причины поражения.

Комментарий наставника доступен на YouTube-канале УАФ. Тренер отметил, что причиной неудачи стали пропущенные голы под занавес первого тайма.

"Считаю, немного не дотерпели под конец тайма. Конечно, когда пропускаешь голы в раздевалку, то уже психологически нужно по-другому настраиваться. Когда идешь в раздевалку со счетом 0:2 на табло, когда за 2 минуты удваивают, то это становится сложной задачей. Потому что мы понимали, против кого мы играем.

Мы играли против Англии, против сильной команды. Вы видели, что мастерство этой команды на очень высоком уровне. Я могу сказать, что ребята заслуживают большего. У нас очень хорошая команда, нужно время. Вы видите, что эта команда способна на большее", — заявил Ротань

Напомним, команды Украины и Англии выступают в квалификационной группе С вместе со сборными Италии, Мальты и Северной Македонии. Каждая команда сыграет друг с другом по два матча — дома и на выезде, после чего два лучших коллектива выйдут в финальную часть Евро-2024 в Германии. Еще три места на ЧЕ-2024 разыграют в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Ротань убрал Андрея Ярмоленко и Дениса Попова из заявки на матч с Англией. Причины данного решения наставник не сообщал.