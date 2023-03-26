Ротань перед матчем с Англией выкинул из сборной Ярмоленко

Андрей Ярмоленко и Денис Попов точно не сыграют с Англией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань определился с финальной заявкой на матч квалификации Евро-2024 против Англии.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте. Из находящихся в Лондоне футболистов в официальную заявку не попали Андрей Ярмоленко и Денис Попов. Ярмоленко, похоже, не до конца восстановился после повреждения, а вот Попов рассматривался как потенциальный основной центральный защитник в матче со Львами.

Заявка сборной Украины на гостевой матч отбора Евро-2024 с Англией:

Вратари:

1. Андрей Лунин, 12. Анатолий Трубин, 23. Никита Шевченко

Защитники:

2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Эдуард Сарапий, 13. Денис Мирошниченко, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники:

5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Артем Бондаренко, 19. Александр Пихаленок 20. Георгий Судаков.

Нападающие:

9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик.

Матч Англия — Украина начнется в 19:00. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру бесплатно. К слову, букмекеры не верят в нашу команду в этом противостоянии.