Ротань перед матчем з Англією викинув зі збірної Ярмоленка

Андрій Ярмоленко та Денис Попов точно не зіграють з Англією

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань визначився з фінальною заявкою на матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті. З футболістів, що перебувають у Лондоні, в офіційну заявку не потрапили Андрій Ярмоленко і Денис Попов. Ярмоленко, схоже, не до кінця відновився після пошкодження, а Попов розглядався як потенційний основний центральний захисник у матчі з Левами.

Заявка збірної України на гостьовий матч відбору Євро-2024 з Англією:

Воротарі:

1. Андрій Лунін, 12. Анатолій Трубін, 23. Микита Шевченко

Захисники:

2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Едуард Сарапій, 13. Денис Мірошниченко, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники:

5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Михайло Мудрик, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Артем Бондаренко, 19. Олександр Піхальонок Георгій Судаков.

Нападники:

9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик.

Матч Англія – Україна розпочнеться о 19:00. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитись гру безкоштовно. До речі, букмекери не вірять у нашу команду у цьому протистоянні.