Сборная Украины бесславно проиграла Англии, ни разу не пробив по воротам (видео)

Желто-синие провели первый официальный матч в году

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины в рамках матча второго тура отбора на чемпионат Европы-2024 сыграла с командой Англии.

Встреча, проходившая в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли", завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинцы довольно неплохо начали, отлично справляясь с прессингом англичан, однако во второй половине тайма Львы прижали Желто-синих к штрафной и засыпали наши ворота градом ударов. Открыл счет в поединке Гарри Кейн, расстрелявший в касание владения Трубина, оторвавшись после навеса от Караваева. Ассистировал нападающему "Тоттенхэма" Букайо Сака, который через пару минут забил сам, поразив дальнюю "девятку" ворот Трубина.

Англия – Украина – 2:0.

Голы: Кейн (37), Сака (40)

Предупреждение: Малиновский (69)

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл – Райс, Хендерсон – Сака, Мэддисон (Грилиш, 85), Беллингем (Галлахер, 86) – Кейн (Тоуни, 81).

Украина: Трубин – Караваев (Буяльский, 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 62) – Степаненко (Коноплянка, 90), Зинченко – Судаков, Малиновский, Мудрик (Цыганков, 61) – Яремчук (Довбик, 74).

Примечательно, что Желто-синие за два тайма ни разу не пробили в створ ворот Пикфорда. Всего на счету нашей команды два удара в направлении английских ворот.

Статистика матча Англия - Украина

Таким образом, англичане (6 очков) после двух туров единолично возглавили турнирную таблицу в отборочной группе, украинцы пока очков не набирали.

Турнирное положение команд в группе С

Полный видеообзор встречи:

Напомним, сборные Украины и Англии в квалификации на континентальное первенство выступают в группе С вместе с командами Италии, Мальты и Северной Македонии. В квинтете каждая команда сыграет друг с другом по два матча — дома и на выезде, после чего два лучших коллектива выйдут в финальную часть Евро-2024. Еще три места на ЧЕ-2024 будут разыграны в плей-офф Лиги наций.

Напомним, в первом туре отборочного цикла англичане впервые в истории обыграли итальянцев в гостях.

Свой следующий матч отбора на ЧЕ-2024 украинцы сыграют уже в летнюю международную паузу. В июне нашими соперниками будут Северная Македония и Мальта.