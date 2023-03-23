Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей первого тура

Из групп выйдут только по две лучшие команды

В четверг, 23 марта, матчем Казахстан — Словения стартовала квалификация на чемпионат Европы по футболу в Германии. Сборная Украины начнет свой путь на турнире со второго тура в воскресенье, 26 марта, гостевым поединком против Англии.

Все матчи, кроме игры сборной Беларуси, в прямом эфире в Украине покажет медиасервис megogo. В центральной встрече тура сыграют Италия и Англия, которые на прошлом Евро играли в финале.

Отбор на Евро-2024: расписание матчей первого тура

23 марта

Группа C

21:45 Италия — Англия

21:45 Северная Македония — Мальта

Группа H

Казахстан — Словения — 1:2

21:45 Дания — Финляндия

21:45 Сан-Марино — Северная Ирландия

Группа J

21:45 Босния и Герцеговина — Исландия

21:45 Португалия — Лихтенштейн

21:45 Словакия — Люксембург

24 марта

Группа B

21:45 Гибралтар — Греция

21:45 Франция — Нидерланды

Группа E

21:45 Молдова — Фарерские острова

21:45 Чехия — Польша

Группа F

21:45 Австрия — Азербайджан

21:45 Швеция — Бельгия

Группа G

19:00 Болгария — Черногория

21:45 Сербия — Литва

25 марта

Группа А

16:00 Шотландия — Кипр

21:45 Испания — Норвегия

Группа I

19:00 Беларусь — Швейцария

19:00 Израиль — Косово

21:45 Андорра — Румыния

Группа D

19:00 Армения — Турция

21:45 Хорватия — Уэльс

Ранее сообщалось, где и во сколько смотреть матч Англия — Украина бесплатно. К слову, наша команда является безнадежным аутсайдером встречи.