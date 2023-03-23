Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей первого тура
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Из групп выйдут только по две лучшие команды
В четверг, 23 марта, матчем Казахстан — Словения стартовала квалификация на чемпионат Европы по футболу в Германии. Сборная Украины начнет свой путь на турнире со второго тура в воскресенье, 26 марта, гостевым поединком против Англии.
Все матчи, кроме игры сборной Беларуси, в прямом эфире в Украине покажет медиасервис megogo. В центральной встрече тура сыграют Италия и Англия, которые на прошлом Евро играли в финале.
Отбор на Евро-2024: расписание матчей первого тура
23 марта
Группа C
21:45 Италия — Англия
21:45 Северная Македония — Мальта
Группа H
Казахстан — Словения — 1:2
21:45 Дания — Финляндия
21:45 Сан-Марино — Северная Ирландия
Группа J
21:45 Босния и Герцеговина — Исландия
21:45 Португалия — Лихтенштейн
21:45 Словакия — Люксембург
24 марта
Группа B
21:45 Гибралтар — Греция
21:45 Франция — Нидерланды
Группа E
21:45 Молдова — Фарерские острова
21:45 Чехия — Польша
Группа F
21:45 Австрия — Азербайджан
21:45 Швеция — Бельгия
Группа G
19:00 Болгария — Черногория
21:45 Сербия — Литва
25 марта
Группа А
16:00 Шотландия — Кипр
21:45 Испания — Норвегия
Группа I
19:00 Беларусь — Швейцария
19:00 Израиль — Косово
21:45 Андорра — Румыния
Группа D
19:00 Армения — Турция
21:45 Хорватия — Уэльс
Ранее сообщалось, где и во сколько смотреть матч Англия — Украина бесплатно. К слову, наша команда является безнадежным аутсайдером встречи.