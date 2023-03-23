Відбір на Євро-2024: розклад та результати матчів першого туру
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З груп вийдуть лише по дві найкращі команди
У четвер, 23 березня, матчем Казахстан — Словенія стартувала кваліфікація на чемпіонат Європи з футболу у Німеччині. Збірна України розпочне свій шлях на турнірі з другого туру у неділю, 26 березня, гостьовим поєдинком проти Англії.
Усі матчі, окрім гри збірної Білорусі, у прямому ефірі в Україні покаже медіасервіс megogo. У центральній зустрічі туру зіграють Італія та Англія, які минулого Євро грали у фіналі.
Відбір на Євро-2024: розклад матчів першого туру
23 березня
Група C
21:45 Італія — Англія
21:45 Північна Македонія — Мальта
Група H
17:00 Казахстан — Словенія
21:45 Данія — Фінляндія
21:45 Сан-Марино — Північна Ірландія
Група J
21:45 Боснія та Герцеговина — Ісландія
21:45 Португалія — Ліхтенштейн
21:45 Словаччина — Люксембург
24 березня
Група B
21:45 Гібралтар — Греція
21:45 Франція — Нідерланди
Група E
21:45 Молдова — Фарерські острови
21:45 Чехія — Польща
Група F
21:45 Австрія — Азербайджан
21:45 Швеція — Бельгія
Група G
19:00 Болгарія — Чорногорія
21:45 Сербія — Литва
25 березня
Група A
16:00 Шотландія — Кіпр
21:45 Іспанія — Норвегія
Група I
19:00 Білорусь — Швейцарія
19:00 Ізраїль — Косово.
21:45 Андорра — Румунія
Група D
19:00 Вірменія — Туреччина
21:45 Хорватія — Уельс
Раніше повідомлялося, де і о котрій годині дивитися матч Англія — Україна безкоштовно. До речі, наша команда є безнадійним аутсайдером зустрічі.