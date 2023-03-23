Відбір на Євро-2024: розклад та результати матчів першого туру

З груп вийдуть лише по дві найкращі команди

У четвер, 23 березня, матчем Казахстан — Словенія стартувала кваліфікація на чемпіонат Європи з футболу у Німеччині. Збірна України розпочне свій шлях на турнірі з другого туру у неділю, 26 березня, гостьовим поєдинком проти Англії.

Усі матчі, окрім гри збірної Білорусі, у прямому ефірі в Україні покаже медіасервіс megogo. У центральній зустрічі туру зіграють Італія та Англія, які минулого Євро грали у фіналі.

Відбір на Євро-2024: розклад матчів першого туру

23 березня

Група C

21:45 Італія — Англія

21:45 Північна Македонія — Мальта

Група H

17:00 Казахстан — Словенія

21:45 Данія — Фінляндія

21:45 Сан-Марино — Північна Ірландія

Група J

21:45 Боснія та Герцеговина — Ісландія

21:45 Португалія — Ліхтенштейн

21:45 Словаччина — Люксембург

24 березня

Група B

21:45 Гібралтар — Греція

21:45 Франція — Нідерланди

Група E

21:45 Молдова — Фарерські острови

21:45 Чехія — Польща

Група F

21:45 Австрія — Азербайджан

21:45 Швеція — Бельгія

Група G

19:00 Болгарія — Чорногорія

21:45 Сербія — Литва

25 березня

Група A

16:00 Шотландія — Кіпр

21:45 Іспанія — Норвегія

Група I

19:00 Білорусь — Швейцарія

19:00 Ізраїль — Косово.

21:45 Андорра — Румунія

Група D

19:00 Вірменія — Туреччина

21:45 Хорватія — Уельс

Раніше повідомлялося, де і о котрій годині дивитися матч Англія — Україна безкоштовно. До речі, наша команда є безнадійним аутсайдером зустрічі.