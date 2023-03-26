Збірна України безславно програла Англії, жодного разу не пробивши по воротах (відео)

Жовто-сині провели перший офіційний матч у році

У неділю, 26 березня, збірна України у рамках матчу другого туру відбору на чемпіонат Європи-2024 зіграла з командою Англії.

Зустріч, що проходила у Лондоні на легендарній арені "Уемблі", завершилася з рахунком 2:0 на користь англійців. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Українці досить непогано розпочали, чудово справляючись із пресингом англійців, проте у другій половині тайму Леви притиснули Жовто-синіх до штрафного майданчика та засипали наші ворота градом ударів. Відкрив рахунок у поєдинку Гаррі Кейн, який у дотик розстріляв володіння Трубіна, відірвавшись після навісу від Караваєва. Асистував нападнику "Тоттенгема" Букайо Сака, який за кілька хвилин забив сам, вразивши дальню "дев’ятку" воріт Трубіна.

Примітно, що Жовто-сині за два тайми жодного разу не пробили у рамку воріт Пікфорда. Усього на рахунку нашої команди два удари у напрямку англійських воріт.

Статистика матчу Англія – Україна

Таким чином, англійці (6 очок) після двох турів одноосібно очолили турнірну таблицю у відбірковій групі, українці поки що очок не набирали.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, збірні України та Англії у кваліфікації на континентальну першість виступають у групі С разом із командами Італії, Мальти та Північної Македонії. У квінтеті кожна команда зіграє один з одним по два матчі — вдома і на виїзді, після чого два найкращі колективи вийдуть у фінальну частину Євро-2024. Ще три місця на ЧЄ-2024 будуть розіграні у плей-офф Ліги націй.

Нагадаємо, у першому турі відбіркового циклу англійці вперше в історії обіграли італійців у гостях.

Свій наступний матч відбору на ЧЄ-2024 українці зіграють уже у літню міжнародну паузу. У червні нашими суперниками будуть Північна Македонія та Мальта.